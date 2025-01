Ilgiorno.it - Incidente ad Abbadia Lariana, tredicenne gravissima. Era “sparita” da casa

Leggi su Ilgiorno.it

, 11 gennaio 2025 – Lei non lo sa, perché è in coma, ma lotta per la vita. Si tratta di una ragazzina di 13 anni di Lecco. L’altra mattina all’alba è rimasta coinvolta in un gravissimostradale e ora è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale di Lecco. È sedata farmacologicamente e tenuta sotto osservazione. L’che l’ha ridotta in quello stato è accaduto alle 5 ad, sulla Provinciale 52. Era con due amici: un ragazzo di 22 anni, che guidava la Bmw su cui si trovavano tutti e tre, e un 19enne. Lei era seduta dietro, senza cinture. Il conducente ha perso il controllo dell’auto, poco prima dell’imbocco del tunnel di innesto alla Statale 36 in direzione di Lecco e ha terminato la corsa contro i parapetti in cemento che fiancheggiano quel tratto di provinciale.