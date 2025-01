Sport.quotidiano.net - Fano calcio. Granata, gol a raffica e una identità che cresce

Ilè la squadra che in queste prime 12 giornate di campionato ha segnato più reti, ben 60, con una media di 5 gol a partita mentre ne ha subiti appena 3. In classifica segue il Real Metauro che di reti ne ha segnate 40, subendone 3, ma che ha giocato una partita in meno. Tornando ai, la parte del leone l’hanno fatto, ovviamente, gli attaccanti, ma c’è da dire che hanno festeggiato la rete la bellezza di 17 giocatori, segno che il gioco di mister Spendolini offre a tutti quanti l’occasione di poter andare in gol. La classifica dei capo-cannonieri delè sorprendentemente guidata dall’attaccante più giovane, Riccardo Giovanelli (foto), classe 2006, che finora ha messo a segno 10 reti, seguito da un altro ragazzo, Alessandro Sabattini (classe 2005) con 9 reti, e poi Aliou Gueye 8 e Palazzi 6.