Con la crisi climatica frequenza e gravità degli incendi in California in costante aumento. Ecco i fattori alla base del fenomeno

“Tutto è cambiato, è cambiato completamente”. Nei giorni in cuidevastanti hanno sfigurato Los Angeles, il presidente uscenteStati Uniti, Joe Biden ha preso in prestito un verso del poema patriottico ‘Pasqua, 1916’ del poeta William Butler Yeats per descrivere come si sia arrivati al punto da assistere a una simile catastrofe e quanto il riscaldamento globale abbia inciso.Non negli inneschi, generalmente causati in questi casi da atti dolosi o colposi e da corti circuiti alle linee elettriche, cosa che sembrano confermare le prime indaginiinquirenti, ma nella propagazione del fuoco, facilitata da una serie dicome il vento (quelli di Santa Ana, nel caso di Los Angeles), le temperature, la siccità e, di conseguenza, la vegetazione secca.Più di Biden, però, a descrivere come si sia arrivati a questo punto lo hanno fatto alcuni studi, più o meno recenti, che hanno descritto cosa sta accadendo e come sta cambiando lo stesso clima della città che incarnava il mito del sognono.