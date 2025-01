Ilrestodelcarlino.it - Antonioli studia la Vigor. C’è l’Avezzano da fermare

Prosegue la marcia dellain preparazione della delicatissima trasferta di Avezzano. La presentazione di mister Mauroè già in archivio: l’ex allenatore del Ravenna, da qualche ora alla, si è messo subito al lavoro per preparare la trasferta di Avezzano, storicamente ostica per i senigalliesi. "Riteniamo chesia la persona giusta per dare seguito al lavoro di Aldo Clementi - dice il ds dellaRoberto Moroni -. Mi auguro, anzi, che il percorso del nuovo allenatore con la nostra società vada oltre questo campionato. Ci aspettiamo un consolidamento in categoria ed un miglioramento in classifica, il mister deve lavorare in totale serenità". Al fianco dei suoi nuovi collaboratori Andrea Lazzari, vice allenatore, e Massimo Massi, preparatore atletico, mistersta cercando nuove soluzioni per dare una scossa, soprattutto emotiva, al gruppo.