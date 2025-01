Ilgiorno.it - A Milano quattro pirati in 30 giorni: donna in monopattinotravolta sulla ciclabile, caccia a un camionista

della strada in 30. Il 2025 si è aperto così come si era chiuso il 2024: un conducente si è allontanato dopo un investimento, anche se nell’ultimo caso, a differenza dei tre precedenti più recenti, è possibile che la persona ora ricercata dalla polizia locale non si sia accorta dell’urto. La ricostruzione dell’ennesima omissione di soccorso ci riporta alle 8.45 di ieripistadi via Novate, lungo la carreggiata che porta in via Comasina. Con ogni probabilità, il camion e il monopattino guidato da una trentaseienne italiana stanno viaggiando nella stessa direzione: a un certo punto, secondo la testimonianza della ferita, il mezzo pesante investe lae la scaraventa a terra, provocandole traumi soprattutto alla gamba sinistra. Le tracce di sangue macchiano l’asfalto all’altezza della fermata della linea 89, nel tratto di alcune decine di metri in cui il percorso per bici si interrompe per lasciare spazio alla segnaletica orizzontale per la sosta dei bus.