‘Toys – Giocattoli alla riscossa’ una clip in anteprima | l’incontro tra Don e DJ Doggy Dog

Sarà nei cinema, per Plaion Pictures, il 16 gennaio Toys –riscossa. Due amici inseparabili, il burattino Don e il peluche DJDog, sono i piccoli e irresistibili protagonisti di questa avventura. A firmarla sono autori di Toy Story Joel Cohen e Alec Sokolow, mentre la regia è di Jeremy Degruson (Bigfoot Junior). In una New York colorata e vivace dove convivono, esseri umani e marionette in un inedito melting pot, va in scena un racconto all'insegna del valore dell'amicizia e della libertà dell'immaginazione. Un viaggio in grado di dare letteralmente forma ai sogni grazie a un sorprendente mix di animazioni, che fonde 3D e 2D, rendendo ancor più speciale il salto drealtà quotidiana alle visioni di Don, mondi sbalorditivi e avvincenti tutti da scoprire.