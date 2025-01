Zon.it - Salerno dice addio a Claudio Virno Lamberti, ex Vicepresidente della Salernitana e storico costruttore

piange la scomparsa di, figura di spicco nel panorama edile e sportivocittà, venuto a mancare all’età di 79 anni., noto per la sua carriera come stimatoe membro fondatore dell’Ance Aies, ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel settore imprenditoriale, ma anche nello sport locale. È statonella stagione delloritorno in Serie B, con Peppino Soglia presidente, Ansaloni in panchina e Agostino Di Bartolomei come capitano.Il cordoglioAnce AiesL’Ance Aies, sul sito ufficialesocietà, lo ricorda con queste parole:“I costruttori salernitani con grande dolore si uniscono nel ricordo di uno dei fondatori di Ance Aies. Uomo onesto, gentile, stimatoe membro attivo dell’Associazione fin dal 1981, che si è distinto nell’aver creato un modello virtuoso e vincente di impresa, coniugando professionalità, passione e valori umani altamente etici.