Rugby, la Benetton Treviso a Bristol per mettere le mani sui playoff di Champions Cup

Si disputa questo fine settimana il terzo turno dellaCup, il torneo più importante continentale di. E con la corsache entra nel vivo lascenderà in campo domenica pomeriggio in Inghilterra, sfidando iBears. Una sfida fondamentale per i veneti che possonolesuiin caso di vittoria.La squadra di Marco Bortolami è attualmente al terzo posto, appaiata con il Clermont, a 4 punti da La Rochelle e Leinster, mentree Bath sono ferme a zero punti. Con quattro formazioni in ogni girone che si qualificano agli ottavi di finale, una vittoria contro gli inglesi vorrebbe dire una possibile qualificazione già matematica – in caso di ko anche di Bath – e comunque mettersi in un’ottima posizione in vista dell’ultimo turno della prima fase del torneo.