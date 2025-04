Laprimapagina.it - Rottamazione Quinquies: torna la pace fiscale? Il ddl è in Parlamento, attese novità per milioni di contribuenti

Leggi su Laprimapagina.it

Una nuova finestra per regolarizzare i debiti fiscali? Il disegno di legge è in Senato e promette ampie. Ecco cosa potrebbe cambiare.a farsi strada la possibilità di una nuova sanatoria: ilè al lavoro su un disegno di legge che potrebbe dare il via alla tanto attesa, fortemente sostenuta dal Vicepremier Matteo Salvini. L’obiettivo? Offrire ai cittadini in difficoltà economica una nuova occasione per regolarizzare la propria posizione con il Fisco.Nel dettaglio, il provvedimento punta a riaprire i termini per accedere alla definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo e,di rilievo, estendere l’arco temporale e la tipologia dei carichi sanabili. Dopo la proroga al 30 aprile dellaquater, il Governo sembra orientato ad ampliare ulteriormente le maglie della, consentendo a piùdi alleggerire il proprio fardello.