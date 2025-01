Terzotemponapoli.com - Pronostici 20esima giornata Serie A

A – Nella nuovadi campionato, oggetto deidi Superscommesse, il Napoli capolista ha la grossa chance di allungare sull’Atalanta vincendo la sfida interna che lo attende contro il Verona. L’Udinese di Runjaic ostacolo del weekend della Dea, l‘Inter vola a Venezia, mentre a dare lustro al turno ci pensa il derby della Mole di sabato pomeriggio.Napoli-Verona: 1+Over 1.5A insidiare il primato in classifica del Napoli sarà, questo weekend, l’Hellas Verona di Zanetti, immischiata nella lotta per la permanenza e quindi in cerca di preziosi punti salvezza. Ma gli azzurri viaggiano a gonfie vele: non solo hanno vinto le ultime 4 partite di campionato, ma negli ultimi 16 incontri al Maradona non hanno mai perso contro il Verona. Inoltre, la media gol dei precedenti tra i due club è di 3.