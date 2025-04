È stato trovato un modo per boicottare il biglietto a pagamento per visitare Venezia

biglietto d’ingresso a pagamento per visitare la Serenissima. Sulla homepage del sito, chiamato appunto nocda.com, la scritta “Venezia città aperta” appare in evidenza. Sotto di essa, ci sono due pulsanti; uno invita a donare un codice di accesso, l’altro a richiederlo. Questi codici consentono a chiunque di aggirare il regolamento introdotto dal comune del capoluogo veneto lo scorso anno che ha imposto l’acquisto di un ticket per accedere alla città.Questo sistema di boicottaggio, piuttosto ingegnoso, si avvale di una falla nel sistema, ovvero la possibilità per gli abitanti di invitare un numero illimitato di conoscenti. La piattaforma aiuta l’utente a ottenere un QR code, che deve essere presentato in caso di controllo. Metropolitanmagazine.it - È stato trovato un modo per boicottare il biglietto a pagamento per visitare Venezia Leggi su Metropolitanmagazine.it Nocda sta per “No al contributo di accesso”, e riguarda il famigeratod’ingresso aperla Serenissima. Sulla homepage del sito, chiamato appunto nocda.com, la scritta “città aperta” appare in evidenza. Sotto di essa, ci sono due pulsanti; uno invita a donare un codice di accesso, l’altro a richiederlo. Questi codici consentono a chiunque di aggirare il regolamento introdotto dal comune del capoluogo veneto lo scorso anno che ha imposto l’acquisto di un ticket per accedere alla città.Questo sistema di boicottaggio, piuttosto ingegnoso, si avvale di una falla nel sistema, ovvero la possibilità per gli abitanti di invitare un numero illimitato di conoscenti. La piattaforma aiuta l’utente a ottenere un QR code, che deve essere presentato in caso di controllo.

