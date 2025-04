LIVE Arnaldi Coric 4 6 6 4 3 2 ATP Madrid 2025 in DIRETTA l’azzurro resta avanti nella partita finale

DIRETTA LIVE40-30 Rovescio di Coric che si allunga, ancora una chance per il ligure.40-15 Prima vincente: niente da fare.30-15 Spara in corridoio il dritto carico in cross Arnaldi. Che peccato!15-15 Implacabile con la prima e il dritto il croato.0-15 Doppio fallo (1°)! Attenzione.3-2 AAAACCCCCEEEEEE (11°) di Arnaldi! Grande!A-40 SIII! Non sbaglia Arnaldi nello scambio, cosa che succedeva sempre nei primi due set. Il primo a mettere lungo il dritto sulla diagonale è Coric! Palla game pesantissima.40-40 Mamma mia, prova a entrare ma regala di dritto la risposta Coric.Seconda30-40 ACE (10°)! Ne serve un altro, banale dirlo.15-40 Comanda con il dritto e fa punto il croato.Seconda15-30 C’è! Prima slice vincente.0-30 Stecca di dritto Matteo. Ci siamo, ecco la prima chance del set. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Coric 4-6, 6-4, 3-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro resta avanti nella partita finale Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Rovescio diche si allunga, ancora una chance per il ligure.40-15 Prima vincente: niente da fare.30-15 Spara in corridoio il dritto carico in cross. Che peccato!15-15 Implacabile con la prima e il dritto il croato.0-15 Doppio fallo (1°)! Attenzione.3-2 AAAACCCCCEEEEEE (11°) di! Grande!A-40 SIII! Non sbaglianello scambio, cosa che succedeva sempre nei primi due set. Il primo a mettere lungo il dritto sulla diagonale è! Palla game pesantissima.40-40 Mamma mia, prova a entrare ma regala di dritto la risposta.Seconda30-40 ACE (10°)! Ne serve un altro, banale dirlo.15-40 Comanda con il dritto e fa punto il croato.Seconda15-30 C’è! Prima slice vincente.0-30 Stecca di dritto Matteo. Ci siamo, ecco la prima chance del set.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Altre fonti ne stanno dando notizia: Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari; Sinner, facile vittoria con Coric a Montreal: ora aspetta Sonego o Tabilo; RECAP! Wawrinka elimina facilmente Murray, Sonego salva l'Italia; Tennis oggi · Italiani al Madrid Open 2025: programma partite, orario e dove vedere; Sinner batte Coric a Montreal e vola agli ottavi. Avanzano anche Arnaldi e Cobolli.

Risulta da oasport.it: LIVE Arnaldi-Coric, ATP Madrid in diretta: il ligure cerca la vittoria scaccia-crisi contro il redivivo croato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno del Masters 1000 di ...

Secondo ftw.usatoday.com: How to Watch Matteo Arnaldi vs. Borna Coric at the 2025 Mutua Madrid Open: Live Stream, TV Channel - Find out how to watch, live stream, TV channel, tournament information, & more for Matteo Arnaldi vs. Borna Coric at the 2025 Mutua Madrid Open.