Eurovision Song Contest quante volte l’ha vinto l’Italia nella storia

è pronta per sfidare gli altri trentasei concorrenti all’. Dal 13 al 17 maggio 2025, lo storico festival europeo, organizzato per la prima volta a Lugano nel 1956, tornerà in Svizzera, a Basilea, per la sua 69esima edizione. Sono state tre le occasioni in cui il nostro Paese è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio: nel 1964 Gigliola Cinquetti con Non ho l’età (per amarti), nel 1990 Toto Cutugno hailcon Insieme:1992 e nel 2021 i Maneskin hanno ottenuto il primo posto con Zitti e Buoni. Quest’anno, la kermesse europea vedrà il cantautore toscano Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro sfidare i concorrenti delle altre nazioni in gara.è già pronta per la finale. Come da regolamento, i cosiddetti Big Five – Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito – sono automaticamente qualificati, insieme alla Svizzera, Paese ospitante e vincitore della scorsa edizione.