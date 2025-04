Universalmovies.it - Urban Legend | Sony punta al reboot del film

Dopo So Cosa hai Fatto, laè pronta ad avviare una nuova operazioneper, altro cult horror degli anni novanta.Le operazioni nostalgiche ad Hollywood sono sempre all’ordine del giorno, ed i mitici anni novanta sembrano sempre più l’obiettivo deimakers di nuova generazione. Il the Hollywood Reporter, infatti, ha rivelato che Screen Gems (la divisione horror di) è pronta a riavviare, cult horror diretto da Jamie Blanks nel 1998.La fonte ha spiegato che lo studios ha ingaggiato Shanrah Wakefield per dare vita ad una sceneggiatura che possa offrire una narrazione moderna ad un cult amato dagli appassionati del sotto-genere “slasher”. Lo specialista Gary Dauberman, il cui adattamento per videogioco Until Dawn è approdato al cinema oggi, produrrà iltramite la sua casa di produzione Coin Operated.