Tutto pronto per il Trofeo Emozione ma attenzione ai divieti

Trofeo Emozione, la gara ciclistica internazionale rivolta ai giovani atleti provenienti da tre continenti. La gara, ideata da Adolfo Sacchetto e Andrea Favot, è valida per la categoria Juniores (Under 18) ed è inserita all'interno del calendario UCI. Pordenonetoday.it - Tutto pronto per il Trofeo Emozione, ma attenzione ai divieti Leggi su Pordenonetoday.it Manca poco alla quinta edizione del, la gara ciclistica internazionale rivolta ai giovani atleti provenienti da tre continenti. La gara, ideata da Adolfo Sacchetto e Andrea Favot, è valida per la categoria Juniores (Under 18) ed è inserita all'interno del calendario UCI.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa riportano altre fonti: Tutto pronto per il Trofeo Emozione, ma attenzione ai divieti; Tutto pronto per il Trofeo Città di Muggiò: il futuro del ciclismo scende in pista; Tutto pronto per il Trofeo Mezzalama del 26 aprile, in palio il titolo mondiale di scialpinismo ISMF Lunghe Distanze; Porto Sant'Elpidio: torna la Brain Run, tutto pronto per la quarta edizione del trofeo podistico Moretti Corva; Torneo Gallini e Cornacchia, il racconto degli atleti da tutto il mondo.

Risulta da tuttobiciweb.it: SABATO A PORDENONE TORNA L'APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE CON IL TROFEO EMOZIONE - In questo momento di profondo raccoglimento per la scomparsa di Papa Francesco, Asd Emozione ha scelto di svolgere regolarmente sabato 26 aprile, nel rispetto delle disposizioni istituzionali emanate ...

Secondo mbnews.it: Tutto pronto per il Trofeo Città di Muggiò: il futuro del ciclismo scende in pista - Circa 180 giovani atleti sono pronti a gareggiare per il Trofeo Città di Muggiò, una competizione che unisce passione, talento e spirito di comunità.