A Villa Torlonia la Liberazione si celebra con una serata dedicata al teatro

Villa Torlonia viene proposta una giornata dedicata al 25 aprile, in cui la narrazione teatrale, la poesia e la musica si uniscono in una celebrazione della Liberazione inedita. All'evento, che prende il titolo "Che pace, la sera", partecipano Denis Campitelli, Annalisa. Cesenatoday.it - A Villa Torlonia la Liberazione si celebra con una serata dedicata al teatro Leggi su Cesenatoday.it Domenica 27 aprile aviene proposta una giornataal 25 aprile, in cui la narrazione teatrale, la poesia e la musica si uniscono in unazione dellainedita. All'evento, che prende il titolo "Che pace, la sera", partecipano Denis Campitelli, Annalisa.

