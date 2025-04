Teb via Papa Giovanni XXIII a Ponteranica riapre a fine maggio

Papa Giovanni XXIII nel comune di Ponteranica, è prevista per la fine di maggio. Il cantiere è necessario alla realizzazione del tracciato in prossimità della fermata Pontesecco della nuova Linea tramviaria T2 della Valle Brembana.I lavori, avviati a partire da luglio 2024, sono connessi alla realizzazione della nuova galleria artificiale della Maresana e della relativa vasca di laminazione e rendono necessaria la chiusura al traffico di via Papa Giovanni XXIII in entrambi i sensi di marcia, garantendo l’accesso soltanto ai residenti della via.Tutti i residenti interessati dal percorso della nuova linea possono verificare le modifiche attive consultando la pagina dedicata sul sito www.t2vallebrembana.it Bergamonews.it - Teb, via Papa Giovanni XXIII a Ponteranica riapre a fine maggio Leggi su Bergamonews.it Teb comunica che la riapertura di vianel comune di, è prevista per ladi. Il cantiere è necessario alla realizzazione del tracciato in prossimità della fermata Pontesecco della nuova Linea tramviaria T2 della Valle Brembana.I lavori, avviati a partire da luglio 2024, sono connessi alla realizzazione della nuova galleria artificiale della Maresana e della relativa vasca di laminazione e rendono necessaria la chiusura al traffico di viain entrambi i sensi di marcia, garantendo l’accesso soltanto ai residenti della via.Tutti i residenti interessati dal percorso della nuova linea possono verificare le modifiche attive consultando la pagina dedicata sul sito www.t2vallebrembana.it

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Se ne parla anche su altri siti: Linea T2 Bergamo - Villa d’Almé. A fine maggio la riapertura di via Papa Giovanni XXIII a Ponteranica. COMUNICATO STAMPA; Tram Valle Brembana, a fine maggio riapre via Papa Giovanni a Ponteranica; Teb, posticipate le riaperture di via Maresana e di via Papa Giovanni XXIII nel comune di Ponteranica; Cantiere della T2, slittano le riaperture di via Maresana e via Papa Giovanni XXIII a Ponteranica; Cantiere Teb, posticipata la riapertura di via Maresana e via Papa Giovanni XXIII a Ponteranica.

Da ecodibergamo.it: Tram Valle Brembana, a fine maggio riapre via Papa Giovanni a Ponteranica - Teb ha comunicato la riapertura di via Papa Giovanni XXIII nel comune di Ponteranica prevista per la fine di maggio. Il cantiere è necessario alla realizzazione del tracciato in prossimità della ...