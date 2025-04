Papa Francesco Trainline per funerali 30 viaggiatori in treno verso Roma il 25 e 26 aprile

funerali di Papa Francesco in programma sabato a Roma, Trainline, la piattaforma europea leader per la prenotazione di treni e autobus, ha registrato per i giorni 25 e 26 aprile un incremento significativo del numero di passeggeri che hanno scelto il treno per raggiungere la Capitale. Confrontando i dati con le . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – In occasione deidiin programma sabato a, la piattaforma europea leader per la prenotazione di treni e autobus, ha registrato per i giorni 25 e 26un incremento significativo del numero di passeggeri che hanno scelto ilper raggiungere la Capitale. Confrontando i dati con le .

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Su questo argomento da altre fonti: Treni, aumentano i viaggiatori per i funerali del Papa: +50% dalla Toscana verso Roma; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Ecco la tomba a Santa Maria Maggiore. I funerali: corteo a passo d'uomo, poi la bara accolta da poveri e bisognosi; In viaggio verso il Vaticano per i funerali del Papa: tra le partenze spicca Firenze; Dai tiratori scelti ai bazooka anti drone, il piano per i funerali di Papa Francesco; Ia, Bertola (Fosber): Con 'Aida' più efficienza su macchinari, ma addetti qualificati insostituibili.

Secondo msn.com: Papa Francesco, Trainline: per funerali +30% viaggiatori in treno verso Roma il 25 e 26 aprile - (Adnkronos) - In occasione dei funerali di Papa Francesco in programma sabato a Roma, Trainline, la piattaforma europea leader per la prenotazione di treni e autobus, ha registrato per i giorni 25 e 2 ...

Segnala lanazione.it: Treni, aumentano i viaggiatori per i funerali del Papa: +50% dalla Toscana verso Roma - Secondo i dati di Trainline, aumentano i flussi ferroviari verso la Capitale. Prova sul campo, ancora posti disponibili da Firenze per sabato 26 dicembre ...

Lo riporta luccaindiretta.it: Funerali del Papa, boom di viaggi in treno verso Roma: Firenze in testa con +49% - Tra le città con l’incremento maggiore di passeggeri diretti a Roma spicca proprio Firenze (+49%). Seguono Napoli (+46%), Torino (+43%), Bologna (+18%) e infine Milano (+15%).