Se il Real Madrid vuole Xabi Alonso dovrà pagare dagli 8 ai 15 milioni Mundo Deportivo

Real Madrid al termine della stagione (qualcuno ipotizza anche dopo la finale di Coppa del Re di sabato sera). A tal proposito, continuano a susseguirsi numerosi rumors riguardanti la panchina delle Merengues. Il principale indiziato a guidare i Blancos nel prossimo futuro è Xabi Alonso, brillante tecnico attualmente in forza al Bayern Leverkusen. Stando ai colleghi di “Mundo Deportivo“, però, se Florentino Perez vuole riportare l’ex centrocampista nella capitale spagnola dovrà sborsare un bel po’ di milioni.Xabi Alonso al Real Madrid, l’analisi di Mundo Deportivo“Da un po’ di tempo si vocifera della presenza di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid, e ora la cosa si fa ancora più interessante. Il basco è il candidato principale per sostituire Carlo Ancelotti qualora l’italiano se ne andasse a fine stagione, come sembra probabile”, si legge sull’edizione online della nota testata giornalistica. Ilnapolista.it - Se il Real Madrid vuole Xabi Alonso, dovrà pagare dagli 8 ai 15 milioni (Mundo Deportivo) Leggi su Ilnapolista.it Carlo Ancelotti sembrerebbe destinato a lasciare ilal termine della stagione (qualcuno ipotizza anche dopo la finale di Coppa del Re di sabato sera). A tal proposito, continuano a susseguirsi numerosi rumors riguardanti la panchina delle Merengues. Il principale indiziato a guidare i Blancos nel prossimo futuro è, brillante tecnico attualmente in forza al Bayern Leverkusen. Stando ai colleghi di ““, però, se Florentino Perezriportare l’ex centrocampista nella capitale spagnolasborsare un bel po’ dial, l’analisi di“Da un po’ di tempo si vocifera della presenza disulla panchina del, e ora la cosa si fa ancora più interessante. Il basco è il candidato principale per sostituire Carlo Ancelotti qualora l’italiano se ne andasse a fine stagione, come sembra probabile”, si legge sull’edizione online della nota testata giornalistica.

