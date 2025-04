Papa Francesco fiume di fedeli più di 60 mila visite per ultimo saluto Anche Biden ai funerali

Anche l'ex presidente Joe Biden sabato a Roma ai funerali di Papa Francesco. A quanto apprende l'Adnkronos, Biden, secondo presidente degli Stati Uniti cattolico dopo John FitzGerald Kennedy, non farà parte però della delegazione ufficiale americana che parteciperà alle esequie. Affaritaliani.it - Papa Francesco, fiume di fedeli: più di 60 mila visite per l'ultimo saluto. Anche Biden ai funerali Leggi su Affaritaliani.it Ci saràl'ex presidente Joesabato a Roma aidi. A quanto apprende l'Adnkronos,, secondo presidente degli Stati Uniti cattolico dopo John FitzGerald Kennedy, non farà parte però della delegazione ufficiale americana che parteciperà alle esequie.

