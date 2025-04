Strage familiare a Modena uccide la moglie malata e il figlio disabile e si toglie la vita

vita dal fratello a MarzagliaHa ucciso la moglie malata e il figlio disabile la sera del suo compleanno, poi l’ha fatta finita impiccandosi in casa. La tragedia familiare si è consumata in un appartamento di strada Pomposiana a Modena, zona Marzaglia. Gian Carlo Salsi, 83 anni, è stato trovato morto giovedì 24 aprile intorno alle 9:30 dal fratello Franco che abita vicino, nella stessa palazzina. Il figlio Stefano e Claudia Santunione rinvenuti nei loro letti, l’ipotesi del soffocamentoL’uomo si era preoccupato perché non aveva ancora sentito i parenti e le finestre dell’appartamento erano rimaste chiuse. La porta invece era aperta e il corpo dell’anziano era appeso, mentre i cadaveri del figlio Stefano, 48enne e della moglie Claudia Santunione, 79enne, erano nei loro letti. Notizieaudaci.it - Strage familiare a Modena: uccide la moglie malata e il figlio disabile e si toglie la vita Leggi su Notizieaudaci.it Carlo Salsi trovato privo didal fratello a MarzagliaHa ucciso lae illa sera del suo compleanno, poi l’ha fatta finita impiccandosi in casa. La tragediasi è consumata in un appartamento di strada Pomposiana a, zona Marzaglia. Gian Carlo Salsi, 83 anni, è stato trovato morto giovedì 24 aprile intorno alle 9:30 dal fratello Franco che abita vicino, nella stessa palazzina. IlStefano e Claudia Santunione rinvenuti nei loro letti, l’ipotesi del soffocamentoL’uomo si era preoccupato perché non aveva ancora sentito i parenti e le finestre dell’appartamento erano rimaste chiuse. La porta invece era aperta e il corpo dell’anziano era appeso, mentre i cadaveri delStefano, 48enne e dellaClaudia Santunione, 79enne, erano nei loro letti.

