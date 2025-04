Le sfide dalla A alla C delle squadre toscane umbre e dello Spezia Fissati i recuperi per il turno rinviato

delle partite di questo lungo fine settimana che comincia il 25 aprile, il giorno in cui si celebra la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Come sempre ci focalizziamo sulle partite, dalla Serie A alla Serie C, delle squadre dei "nostri" territori: toscane, umbre e lo Spezia. Proprio la gara dello Spezia a Frosinone, venerdì 25 aprile, sarà trasmessa in chiaro su Dazn alle 12.30.

SERIE A
Fiorentina-Empoli (domenica 27 aprile, ore 15)

SERIE B
Frosinone-Spezia (venerdì 25 aprile, ore 12.30)
Brescia-Pisa (venerdì 25 aprile, ore 15)
Carrarese-Sampdoria (venerdì 25 aprile, ore 15)

SERIE C
(Girone B)
Lucchese-Torres (domenica 27 aprile, ore 16.

