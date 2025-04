Caso Todde la procura di Cagliari ha chiesto l’annullamento della decadenza

procura di Cagliari ha chiesto di annullare l'ordinanza-ingiunzione emessa dal collegio regionale di garanzia della Corte d'Appello del capoluogo con cui era stata dichiarata la decadenza della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. Il Caso si è aperto a gennaio, quando erano state contestate alla governatrice irregolarità nel rendiconto delle spese della campagna elettorale che l'ha portata all'elezione nel febbraio 2024. Gli avvocati di Todde, che si era dichiarata «tranquillissima», avevano presentato ricorso al tribunale ordinario. Ora la richiesta procura di non procedere verso la decadenza. Come spiegato da Repubblica, il collegio intanto dovrà essere ricostituito poiché la presidente Gemma Cucca è andata in pensione. Per il 22 maggio 2025 è attesa la decisione della prima sezione civile del tribunale di Cagliari.

