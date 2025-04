Omicidio Sara Campanella Stefano Argentino Quel giorno ero fuori di testa

Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Sara Campanella, Stefano Argentino: "Quel giorno ero fuori di testa" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Le parole del 27enne siracusano, collega di università della vittima e reoconfesso, affidate al suo legale

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le notizie più recenti da fonti esterne: Omicidio Sara Campanella, Stefano Argentino: Quel giorno ero fuori di testa; Femminicidio di Sara, lettera di scuse dei genitori di Argentino: Da nostro figlio un gesto inspiegabile; Sara Campanella, la lettera dei genitori dell'assassino: Chiediamo scusa col cuore a pezzi; Sara Campanella, la famiglia non vuole le scuse dei genitori di Argentino. L'avvocato di lui: Obbligo morale; La mossa di Stefano Argentino per salvarsi nel processo per l'omicidio di Sara Campanella.

Scrive msn.com: Omicidio Sara Campanella, Stefano Argentino: "Quel giorno ero fuori di testa" - Dopo i genitori, anche Stefano Argentino ha inviato un messaggio alla famiglia di Sara Campanella, la 22enne universitaria uccisa a coltellate per strada a Messina. "Più rifletto, da solo con me stess ...

Come scrive fanpage.it: Sara Campanella, la famiglia non vuole le scuse dei genitori di Argentino. L’avvocato di lui: “Obbligo morale” - Per due volte la famiglia di Sara Campanella ha precisato di non voler sapere il contenuto della lettera di scusa dei genitori di Stefano Argentino, in ...

Lo riporta siracusanews.it: Omicidio di Sara Campanella, la lettera di scuse dei genitori di Argentino respinta dalla famiglia della ragazza - Leggi le ultime notizie sul caso di Stefano Argentino: la lettera di scuse e il rifiuto della famiglia di Sara Campanella ...