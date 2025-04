Inter Inzaghi concede il riposo dopo il Milan ma ad Appiano Gentile sono in tre

dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan, Simone Inzaghi sceglie di far tirare il fiato all'Inter concedendo un giorno di riposo. In tre, però, sono comunque a lavoro ad Appiano Gentile, con la Roma all'orizzonte.IL PROGRAMMA – Non del tutto, considerando gli ultimi risultati deludenti tra campionato e Coppa Italia, ma comunque meritato, il riposo concesso da Simone Inzaghi all'Inter quest'oggi. Un giorno di pausa dai campi di Appiano Gentile non si vedeva da lungo tempo, a causa del fittissimo calendario dei nerazzurri nel mese di aprile. Proprio per questo motivo e per gli innumerevoli sforzi richiesti a fisico e mente negli ultimi tempi, che il riposo risulta, oltre che meritato, anche necessario. All'orizzonte c'è la Roma, che arriverà a Milano domenica, per la sfida della trentaquattresima giornata, in una delle sue migliori vesti.

