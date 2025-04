Funerali di papa Francesco la cooperativa bagnini Niente musica in spiaggia durante le esequie

cooperativa bagnini di Cervia chiedo un gesto di sensibilità in relazione alla scomparsa di papa Francesco. Per questo invita tutti i soci a rispettare il silenzio in spiaggia durante i Funerali che si svolgeranno sabato mattina dalle 10 alle 12 nella Basilica di San Pietro a Roma.

