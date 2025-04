Condannato a sette mesi il dentista senza abilitazione con 62mila follower su Instagram

Condannato dal Tribunale di Ancona Massimiliano Sopranzi, il 55enne che – secondo l’accusa – avrebbe operato interventi su almeno tre pazienti senza avere l’abilitazione necessaria alla professione e senza essere iscritto all’ordine dei medici. sette mesi e 10mila euro di multa la pena inflitta.L’uomo lavorava come dentista esteta, appoggiandosi allo studio di una dentista 51enne di Offagna (Ancona), che lo avrebbe ospitato tra giugno e ottobre del 2019. Il caso del “finto” dentista era già esploso a Treviso nel 2019, quando Sopranzi doveva fare un open day ma ci fu un esposto dell’ordine dei medici. I Carabinieri del Nas indagarono – anche a seguito dei servizi di Striscia la Notizia – ma all’open day non fu trovato nulla.All’epoca dei fatti, Sopranzi aveva eseguito tecniche di rimodellamento estetico “non invasive” – come lui stesso dichiarò -, senza cioè l’utilizzo di strumentazioni, ma applicando un impasto sui denti per correggere imperfezioni e sbiancarli. Leggi su Ilfattoquotidiano.it È statodal Tribunale di Ancona Massimiliano Sopranzi, il 55enne che – secondo l’accusa – avrebbe operato interventi su almeno tre pazientiavere l’necessaria alla professione eessere iscritto all’ordine dei medici.e 10mila euro di multa la pena inflitta.L’uomo lavorava comeesteta, appoggiandosi allo studio di una51enne di Offagna (Ancona), che lo avrebbe ospitato tra giugno e ottobre del 2019. Il caso del “finto”era già esploso a Treviso nel 2019, quando Sopranzi doveva fare un open day ma ci fu un esposto dell’ordine dei medici. I Carabinieri del Nas indagarono – anche a seguito dei servizi di Striscia la Notizia – ma all’open day non fu trovato nulla.All’epoca dei fatti, Sopranzi aveva eseguito tecniche di rimodellamento estetico “non invasive” – come lui stesso dichiarò -,cioè l’utilizzo di strumentazioni, ma applicando un impasto sui denti per correggere imperfezioni e sbiancarli.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Ne parlano su altre fonti: Condannato a sette mesi il dentista senza abilitazione con 62mila follower su Instagram; Massimiliano Sopranzi, condannato il dentista abusivo dei vip: tra i suoi clienti anche Kledi Kadiu; Dentista di Rivoli condannato per legami con la 'Ndrangheta: sette anni e mezzo di carcere; Frequentava e aiutava gli ‘Ndranghetisti: sette anni e mezzo di carcere per un dentista di Rivoli; Il dentista della 'ndragheta, Donato Panetta di Rivoli, condannato a 7 anni.

Come scrive msn.com: Massimiliano Sopranzi, condannato il dentista abusivo dei vip: tra i suoi clienti anche Kledi Kadiu - Il tribunale di Ancona ha condannato oggi, 24 aprile, il dentista dei vip, non abilitato alla professione in Italia, Massimiliano Sopranzi, 55 ...

Segnala ilcorrieredelgiorno.it: Taranto. Condannato falso dentista che esercitava abusivamente nell’ appartamento della moglie - Il giudice monocratico della 2a sezione penale del Tribunale di Taranto dr.ssa Elvia Di Roma ha condannato ieri a 10 mesi di reclusione un uomo di 49 anni, Armando Picciarelli, accusato di aver ...

Lo riporta ilsussidiario.net: Moglie lo lascia, la spia con app: condannato a 1 anno e 8 mesi/ Canicattì, complice anche figlio minorenne - Canicattì, moglie lo lascia e lui la spia con app sul telefono con la complicità del padre e del figlio minorenne: dentista condannato a 1 anno e 8 mesi ...