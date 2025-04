Calciomercato.it - Juventus, baratro contabile pauroso: “Situazione peggiore del 2006”

Cosa sta per accadere in casa bianconera. Intanto col ko di Parma si è complicato il cammino verso il quarto postoA Parma è arrivata la prima sconfitta di Tudor sulla panchina della. Il ko del ‘Tardini’ complica non poco il cammino dei bianconeri verso la qualificazione alla prossima Champions, un obiettivo fondamentale per le prospettive future e in vista del prossimo calciomercato estivo.: “del” (LaPresse) – Calciomercato.it“Laspera di aggrapparsi alla Champions che è la bombola di ossigeno per non cadere in un“, ha detto a ‘Radio Radio’ Tony Damascelli, il quale per laipotizza un nuovo ribaltone dopo una stagione fallimentare: “L’aumento di capitale, che per me sarà da 110 milioni e non di più, da aggiungere agli altri, porterà a una radicale rivoluzione nell’organico tecnico e societario della Juve“.