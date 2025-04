Papa Francesco Ciciliano a Santa Maria Maggiore Studiamo diverse misure di sicurezza – Video

Santa Maria Maggiore per fare un sopralluogo. Questa zona sarà interessata al termine delle esequie di Papa Francesco e vedrà la partecipazione di decine di migliaia di fedeli" ha spiegato all'Adnkronos Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile. "È un'area più ristretta rispetto a quella di via della Conciliazione .

