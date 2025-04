Sabato 26 aprile l’ultimo saluto a Roy nella sua Loreto Gli amici Un ragazzo d’oro

Sabato 26 aprile, alle 15, i funerali del giovane magazziniere morto in un incidente stradale.

