LIVE Arnaldi Coric 4 6 6 4 4 3 ATP Madrid 2025 in DIRETTA siamo nelle fasi calde del set decisivo

DIRETTA LIVE0-15 Picchia duro sulla seconda il ligure e ottiene il primo punto!4-3 Comico liscio di dritto di Coric. Avanti ancora Arnaldi.40-15 Esce! Per fortuna, il passante di dritto non impossibile di Coric.30-15 AAAACCCCEEEE (13°), li produce sempre in coppia Arnaldi!15-15 ACE (12°)!0-15 Si parte con l’errore di rovescio questo 7° game, che seguiamo, al cardiopalma.3-3 Fuori di un capello il recupero di Arnaldi. Bene servizio e dritto Coric.A-40 Incredibile, ace (5°).40-40 In rete il rovescio del giocatore campione del 1000 di Cincinnati.40-30 Rovescio di Coric che si allunga, ancora una chance per il ligure.40-15 Prima vincente: niente da fare.30-15 Spara in corridoio il dritto carico in cross Arnaldi. Che peccato!15-15 Implacabile con la prima e il dritto il croato. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Coric 4-6, 6-4, 4-3, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: siamo nelle fasi calde del set decisivo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Picchia duro sulla seconda il ligure e ottiene il primo punto!4-3 Comico liscio di dritto di. Avanti ancora.40-15 Esce! Per fortuna, il passante di dritto non impossibile di.30-15 AAAACCCCEEEE (13°), li produce sempre in coppia!15-15 ACE (12°)!0-15 Si parte con l’errore di rovescio questo 7° game, che seguiamo, al cardiopalma.3-3 Fuori di un capello il recupero di. Bene servizio e dritto.A-40 Incredibile, ace (5°).40-40 In rete il rovescio del giocatore campione del 1000 di Cincinnati.40-30 Rovescio diche si allunga, ancora una chance per il ligure.40-15 Prima vincente: niente da fare.30-15 Spara in corridoio il dritto carico in cross. Che peccato!15-15 Implacabile con la prima e il dritto il croato.

