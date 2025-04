Papa la ‘dama vaticana’ Marogna Becciu pontefice Fantareligione ma glielo auguro

Becciu eletto Papa? "E' Fantareligione, gli stanno già contestando la possibilità di essere presente al conclave. In ogni caso glielo augurerei". A parlare all'Adnkronos è Cecilia Marogna, l’ex manager sarda condannata in primo grado a 3 anni e 9 mesi nel processo vaticano nato dalla compravendita dell'immobile di Sloane Avenue . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Il cardinale Angeloeletto? "E', gli stanno già contestando la possibilità di essere presente al conclave. In ogni casoaugurerei". A parlare all'Adnkronos è Cecilia, l’ex manager sarda condannata in primo grado a 3 anni e 9 mesi nel processo vaticano nato dalla compravendita dell'immobile di Sloane Avenue .

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Su questo argomento da altre fonti: Becciu Papa? Parla Marogna: Un vero prete, glielo auguro; Inzaghi, furia nel finale di Inter-Milan: “Non voglio recupero” – Video; Cecilia Marogna: “Usata per fare fuori Becciu. Io mantenuta? Non è mica un reato”; Cecilia Marogna, la dama del Vaticano: “Usata per far fuori Becciu. Io mantenuta da lui? Non sarebbe un reato”; Scarcerata Cecilia Marogna, la donna dei misteri del Vaticano.