Concorso DSGA 2025 prove orali elenco delle convocazioni In aggiornamento

Concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le lettere alfabetiche estratte per stabilire l’ordine di convocazione e le relative comunicazioni individuali. Concorso DSGA 2025: Ammessi alla prova . Concorso DSGA 2025, prove orali: elenco delle convocazioni In aggiornamento Scuolalink. Scuolalink.it - Concorso DSGA 2025, prove orali: elenco delle convocazioni [In aggiornamento] Leggi su Scuolalink.it Dopo la prova scritta del 10 aprile, sono stati resi noti gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale delper Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (). Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le lettere alfabetiche estratte per stabilire l’ordine di convocazione e le relative comunicazioni individuali.: Ammessi alla prova .InScuolalink.

