Sassuolo Grosso Cesena ha messo in difficoltà tante squadre di alta classifica andiamo in un bel ambiente

Sassuolo sarà di turno a Cesena per l'ultimo derby stagionale, ai neroverdi manca solo la vittoria del titolo a questa ottima stagione mentre i bianconeri saranno affamati di punti per ottenere un posto ai playoff. La partita non è facile e da non sottovalutare, lo sa anche mister. Modenatoday.it - Sassuolo, Grosso: "Cesena ha messo in difficoltà tante squadre di alta classifica, andiamo in un bell'ambiente" Leggi su Modenatoday.it Domani ilsarà di turno aper l'ultimo derby stagionale, ai neroverdi manca solo la vittoria del titolo a questa ottima stagione mentre i bianconeri saranno affamati di punti per ottenere un posto ai playoff. La partita non è facile e da non sottovalutare, lo sa anche mister.

