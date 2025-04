Treviso morto Giancarlo Gentilini L ex sindaco sceriffo aveva 95 anni

anni Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco sceriffo leghista della città di Treviso. A darne l'annuncio i familiari, la moglie Marta e i due figli Antonio e Stefano. “Il nostro Leone è andato avanti”, ha subito commentato l’attuale sindaco di Treviso, Mario Conte. “Negli ultimi giorni, purtroppo, le sue condizioni erano peggiorate a causa di alcuni acciacchi dovuti all'età. Perdiamo un grande uomo, un riferimento importantissimo per valori e capacità. Tg24.sky.it - Treviso, morto Giancarlo Gentilini. L'ex sindaco sceriffo aveva 95 anni Leggi su Tg24.sky.it Si è spento all’età di 95, l'exleghista della città di. A darne l'annuncio i familiari, la moglie Marta e i due figli Antonio e Stefano. “Il nostro Leone è andato avanti”, ha subito commentato l’attualedi, Mario Conte. “Negli ultimi giorni, purtroppo, le sue condizioni erano peggiorate a causa di alcuni acciacchi dovuti all'età. Perdiamo un grande uomo, un riferimento importantissimo per valori e capacità.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Altre fonti ne stanno dando notizia: Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco sceriffo di Treviso, è morto a 95 anni; Giancarlo Gentilini, morto a 95 anni l'ex sindaco sceriffo leghista di Treviso; Gentilini è morto: a 95 anni scompare l’ex sindaco sceriffo; Giancarlo Gentilini è morto a 95 anni. Luca Zaia: «Ci ha lasciato lo Sceriffo. Alpino, trevigiano, grande sind; Giancarlo Gentilini è morto: aveva 95 anni. Il ricordo di Zaia e Conte.

Come scrive huffingtonpost.it: È morto Giancarlo Gentilini, il sindaco leghista "sceriffo" di Treviso - Aveva 95 anni. Esponente della Lega Nord di Umberto Bossi, aveva rifiutato la svolta secessionista del partito. Il cordoglio dell'attuale primo cittadino: ...

Si legge su msn.com: Treviso: morto Giancarlo Gentilini, il sindaco ‘sceriffo’ - Aveva 95 anni. Il primo cittadino Conte: “Negli ultimi giorni, purtroppo, le sue condizioni erano peggiorate a causa di alcuni acciacchi dovuti all'età. Perdiamo un grande uomo, un riferimento importa ...

Da msn.com: Giancarlo Gentilini, morto a 95 anni l'ex sindaco "sceriffo" leghista di Treviso - Addio a Giancarlo Gentilini. L'ex sindaco Sceriffo di Treviso si è spento a 95 anni. Negli ultimi tempi aveva avuto dei problemi di salute, che si sono via via aggravati. Negli ultimi giorni si era so ...