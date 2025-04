Compagnoni spiega L’Inter esce ammaccata dalla sfida di Coppa Italia ora Inzaghi ha un compito

Compagnoni ha voluto dire la sua sulla sconfitta rimediata dalL’Inter contro il Milan in Coppa ItaliaIntervenuto dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni commenta così il KO di ieri delL’Inter in Coppa Italia contro il Milan.SU INTER MILAN – «L’Inter è uscita ammaccata dalla sfida di Coppa Italia. L’euforia che aveva invaso la Pinetina dopo aver eliminato il Bayern Monaco in Champions ha fatto posto al timore di chiudere male una stagione che potrebbe essere straordinaria. E’ saltato il triplete ma scudetto e Champions restano due obiettivi concreti. Il problema è che L’Inter arriva al momento decisivo della stagione con una condizione atletica per nulla brillante. La squadra appare stanca. Anche contro il Bayern, pur giocando due grandi partite, la squadra era calata nel finale. Internews24.com - Compagnoni spiega: «L’Inter esce ammaccata dalla sfida di Coppa Italia, ora Inzaghi ha un compito» Leggi su Internews24.com Il noto giornalista e telecronista Maurizioha voluto dire la sua sulla sconfitta rimediata dalcontro il Milan inIntervenuto dagli studi di Sky Sport, Mauriziocommenta così il KO di ieri delincontro il Milan.SU INTER MILAN – «è uscitadi. L’euforia che aveva invaso la Pinetina dopo aver eliminato il Bayern Monaco in Champions ha fatto posto al timore di chiudere male una stagione che potrebbe essere straordinaria. E’ saltato il triplete ma scudetto e Champions restano due obiettivi concreti. Il problema è chearriva al momento decisivo della stagione con una condizione atletica per nulla brillante. La squadra appare stanca. Anche contro il Bayern, pur giocando due grandi partite, la squadra era calata nel finale.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

inter-news.it scrive: Compagnoni: «Atalanta-Inter non decide ma indirizzerà tanto» - Compagnoni ha detto la sua in merito alla grande partita tra Atalanta e Inter. Uno scontro diretto vero e proprio al vertice della classifica, con il Napoli spettatore interessato. Sarà l’ultima ...

Lo riporta informazione.it: Compagnoni: «Inter, vittoria e qualità: è sempre stata la favorita» - L’Inter è reduce da una importantissima vittoria in casa dell’Atalanta per 2-0. Il telecronista Maurizio Compagnoni sottolinea su Sky Sport la forza sprigionata in campionato dei nerazzurri.

Secondo msn.com: Inter, i tifosi contro Compagnoni: "Esultanza fuori luogo". La risposta del giornalista - I tifosi dell'Inter, attraverso i social network, hanno criticato il giornalista Maurizio Compagnoni per avere "esultato" in modo eccessivo in occasione del raddoppio di Moise Kean per i viola.