Addio a Papa Francesco la fila dei fedeli a San Pietro per rendere ultimo saluto al feretro

feretro di Papa Francesco è ancora esposto nella Basilica di San Pietro per l'ultimo saluto da parte dei fedeli. Molti sono i fedeli che stanno venendo a salutarlo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Addio a Papa Francesco, la fila dei fedeli a San Pietro per rendere l'ultimo saluto al feretro Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 24 aprile 2025 Ildiè ancora esposto nella Basilica di Sanper l'da parte dei. Molti sono iche stanno venendo a salutarlo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

