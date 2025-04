Come sta Jorge Martin Nuovi esami a Madrid non gli mettiamo fretta Tempi di recupero incerti

Jorge Martin rientrerà a Madrid nella giornata di sabato 26 aprile con un volo medico e si sottoporrà a degli esami di controllo presso l'Hospital Ruber Internacional Quiron, dopo i quali verranno definiti i Tempi di recupero. La stagione si sta rivelando decisamente tribolata per il Campione del Mondo di MotoGP, che dopo aver saltato i primi appuntamenti della stagione è incappato in una brutta caduta a Doha.Ricordiamo che il centauro iberico ha rimediato uno pneumotorace e undici fratture alle costole. Massimo Rivola, amministratore delegato di Ducati, ha parlato delle condizioni del pilota: "Abbiamo bisogno che torni in Europa e faccia tutti gli accertamenti del caso. Jorge è veloce in tutto e ci aspettiamo recuperi più velocemente di una persona 'normale'. Però lo vogliamo al 100%, non gli metteremo alcuna fretta".

