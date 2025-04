Cisgiordania ogni tre giorni l’esercito israeliano uccide un minorenne

Cisgiordania, ogni tre giorni un minorenne viene ucciso dall’esercito israeliano. Dal 7 ottobre 2023, sono almeno 183 i bambini e ragazzi che hanno perso la vita per mano delle forze armate israeliane (IDF). Questi dati drammatici – che non sono semplici numeri perché ognuno di loro aveva un nome, un volto e un futuro ora spezzato – sono stati divulgati dall’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem, che ha condotto un’approfondita analisi sulla politica militare dello Stato ebraico nei territori occupati della Cisgiordania.In West Bank, così come a Gaza, ma questo è sotto gli occhi di tutti coloro che vogliono vedere, vige una “politica di fuoco aperto lassa e permissiva” che, come riferisce B’Tselem, “consente alle forze israeliane di sparare sui civili con forza letale”. It.insideover.com - Cisgiordania: ogni tre giorni l’esercito israeliano uccide un minorenne Leggi su It.insideover.com Intreun minorenne viene ucciso dal. Dal 7 ottobre 2023, sono almeno 183 i bambini e ragazzi che hanno perso la vita per mano delle forze armate israeliane (IDF). Questi dati drammatici – che non sono semplici numeri perché ognuno di loro aveva un nome, un volto e un futuro ora spezzato – sono stati divulgati dall’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem, che ha condotto un’approfondita analisi sulla politica militare dello Stato ebraico nei territori occupati della.In West Bank, così come a Gaza, ma questo è sotto gli occhi di tutti coloro che vogliono vedere, vige una “politica di fuoco aperto lassa e permissiva” che, come riferisce B’Tselem, “consente alle forze israeliane di sparare sui civili con forza letale”.

