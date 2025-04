Internato nei lager e torturato sì al risarcimento ma il ministero del Economia impugna la sentenza

Internato nei lager nazisti, vessato e umiliato e torturato: dopo ottanta anni sono riconosciute le sue ferite fisiche e psicologiche, ma il risarcimento tarda ad arrivare perché il ministero dell'Economia ha impugnato la sentenza del Tribunale di Palermo. Con la sentenza numero 1402 del 2025.

