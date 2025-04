Latte ritirato da Carrefour Coop ed Esselunga per gusto anomalo tre marche interessate i lotti richiamati

Latte Esselunga, Carrefour e Coop: richiamati lotti Polenghi, Mukki e Soresina per rischio corpi estranei. Cosa fare dopo averlo acquistato Notizie.virgilio.it - Latte ritirato da Carrefour, Coop ed Esselunga per gusto anomalo, tre marche interessate: i lotti richiamati Leggi su Notizie.virgilio.it RitiroPolenghi, Mukki e Soresina per rischio corpi estranei. Cosa fare dopo averlo acquistato

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Se ne parla anche su altri siti: Latte ritirato da Carrefour, Coop ed Esselunga per gusto anomalo, tre marche interessate: i lotti richiamati; Latte di tre marche ritirato da Carrefour, Coop ed Esselunga: se lo avete acquistato non consumatelo, tutti i dettagli; Ritirato latte da alcuni supermercati, l'avviso: Se lo avete a casa, non consumatelo; Latte ritirato da Carrefour, Coop ed Esselunga, l'avviso: Non consumatelo; Latte intero Polenghi, Mukki e Soresina richiamato per possibile presenza di corpi estranei.

Si legge su msn.com: Latte di tre marche ritirato dai supermercati. «Presenza di corpi estranei, non consumatelo» - I supermercati Bennet, Carrefour, Coop hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di latte intero pastorizzato a temperatura elevata venduto con ...

Riporta virgilio.it: Latte ritirato da Carrefour, Coop ed Esselunga per gusto anomalo, tre marche interessate: i lotti richiamati - Ritiro latte Esselunga, Carrefour e Coop: richiamati lotti Polenghi, Mukki e Soresina per rischio corpi estranei. Cosa fare dopo averlo comprato ...

Scrive msn.com: Latte di tre note marche ritirato dai supermercati: l’elenco delle aziende coinvolte - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...