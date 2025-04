Castellanos e quella linguaccia dopo il goal una dedica al piccolo tifoso Far sorridere un bambino è la cosa più bella al mondo video

Castellanos, che dopo aver firmato la prima rete contro il Genoa ieri pomeriggio, ha festeggiato facendo il saluto militare e la «linguaccia»: un’esultanza concordata con il piccolo tifoso Emanuele. Il bambino, che secondo quanto riferito dal Corriere dello sport è ricoverato all’ospedale di Genova, è un grande appassionato di calcio e quando ha la possibilità di incontrare un giocatore suggerisce sempre quel gesto per celebrare i goal. In passato, Emanuele ha incontrato Mario Balotelli e il capitano del Catanzaro Pietro Iemmello, che aveva esultato come Castellanos dopo una tripletta lo scorso novembre contro la Sampdoria in serie B. Prima della partita, l’attaccante della Lazio ha incontrato Emanuele, regalandogli la sua maglietta firmata e facendosi fotografare con lui mentre faceva le “prove” della linguaccia in vista del match. Secoloditalia.it - Castellanos e quella linguaccia dopo il goal: una dedica al piccolo tifoso. «Far sorridere un bambino è la cosa più bella al mondo» (video) Leggi su Secoloditalia.it Il calcio? Non è soltanto uno sport. L’ha dimostrato l’attaccante della Lazio Valentin “Taty”, cheaver firmato la prima rete contro il Genoa ieri pomeriggio, ha festeggiato facendo il saluto militare e la «»: un’esultanza concordata con ilEmanuele. Il, che secondo quanto riferito dal Corriere dello sport è ricoverato all’ospedale di Genova, è un grande appassionato di calcio e quando ha la possibilità di incontrare un giocatore suggerisce sempre quel gesto per celebrare i. In passato, Emanuele ha incontrato Mario Balotelli e il capitano del Catanzaro Pietro Iemmello, che aveva esultato comeuna tripletta lo scorso novembre contro la Sampdoria in serie B. Prima della partita, l’attaccante della Lazio ha incontrato Emanuele, regalandogli la sua maglietta firmata e facendosi fotografare con lui mentre faceva le “prove” dellain vista del match.

