Ultimatum di Jabil ai lavoratori Dimettetevi Scatta la protesta

Ultimatum di Jabil provoca la nuova protesta spontanea, con gli addetti che anche stamattina sono usciti dallo stabilimento bloccando per un'ora la produzione. Anche il 15 aprile scorso i lavoratori Jabil avevano bloccato l'attività del sito casertano della multinazionale, improvvisando. Casertanews.it - Ultimatum di Jabil ai lavoratori: "Dimettetevi". Scatta la protesta Leggi su Casertanews.it L'diprovoca la nuovaspontanea, con gli addetti che anche stamattina sono usciti dallo stabilimento bloccando per un'ora la produzione. Anche il 15 aprile scorso iavevano bloccato l'attività del sito casertano della multinazionale, improvvisando.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Cosa riportano altre fonti: Ultimatum di Jabil ai lavoratori: Dimettetevi. Scatta la protesta.

Secondo ilfattoquotidiano.it: L’aut aut di Jabil agli operai: “30mila euro per andarvene o accettate la nuova azienda”. L’Usb: “Dignità non si vende” - Trentamila euro al massimo per andarsene tra 40 giorni oppure verranno automaticamente assorbiti dall’acquirente Tme, la società alla quale i lavoratori si oppongono da mesi chiedendo al governo di im ...

Riporta ilfattoquotidiano.it: La protesta dei lavoratori alla Jabil di Marcianise: fabbrica bloccata dopo le “lettere di uscita volontaria” - Braccia incrociate e stabilimento fermo alla Jabil di Marcianise: "408 lavoratori a casa. L'azienda cerca di dividerci" ...

Scrive ansa.it: Jabil: licenziamenti vicini, 10 giorni per futuro addetti - Il futuro in dieci giorni per gli oltre 400 lavoratori dello stabilimento di Marcianise (Caserta) multinazionale Usa Jabil; il 25 marzo scade infatti la procedura di licenziamento collettivo ...