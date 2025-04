La squadra di Ancisi pronta per le elezioni 32 candidati per Lega Lista per Ravenna e Popolo della famiglia

Lista per le tre forze politiche e un gruppo di candidati rappresentativi di tutto il territorio. E' stato presentato giovedì mattina a Ravenna l’elenco dei 32 candidati della Lista elettorale Lega-Ancisi sindaco Lista per Ravenna-Popolo della famiglia. Una Lista che si caratterizza "per. Ravennatoday.it - La squadra di Ancisi pronta per le elezioni: 32 candidati per Lega, Lista per Ravenna e Popolo della famiglia Leggi su Ravennatoday.it Un'unicaper le tre forze politiche e un gruppo dirappresentativi di tutto il territorio. E' stato presentato giovedì mattina al’elenco dei 32elettoralesindacoper. Unache si caratterizza "per.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Su questo argomento da altre fonti: La squadra di Ancisi pronta per le elezioni: 32 candidati per Lega, Lista per Ravenna e Popolo della famiglia; Forza Italia e FdI puntano su Grandi: Uniti si può vincere. E chiedono un passo indietro a Verlicchi e Ancisi.

Come scrive strettoweb.com: Reggio Calabria, la nuova “squadra” della FP CGIL per le elezioni delle Rsu della Città Metropolitana: i componenti - La FP CGIL di Reggio Calabria presenta la sua lista di candidati per le elezioni delle ... slogan che accompagna la squadra dei dipendenti e rappresentanti sindacali pronti a dar voce e garantire ...

Si legge su msn.com: Una squadra coesa pronta a rafforzarsi - Per crescere e proseguire il suo percorso di aggiornamento ed evoluzione, EcoSer conta sull’impegno e la professionalità del suo personale, che ora è composto da 22 dipendenti. "Ma sicuramente ...

Da ravenna24ore.it: Elezioni. Il PD presenta la squadra per Ravenna - Presentata la lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali ... mettersi al servizio della comunità. Una squadra pronta a sostenere con determinazione il progetto ...