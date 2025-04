Rosignano Sorpresi con la droga in auto a casa nascondono 350 grammi di cocaina e 4 700 euro arrestati

arrestati dai carabinieri di Cecina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma, nei giorni scorsi, hanno fermato l'auto con all'interno il gruppo di stranieri in. Livornotoday.it - Rosignano | Sorpresi con la droga in auto, a casa nascondono 350 grammi di cocaina e 4.700 euro: arrestati Leggi su Livornotoday.it Tre cittadini di origine tunisina, di età compresa tra i 22 e i 39 anni, sono statidai carabinieri di Cecina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma, nei giorni scorsi, hanno fermato l'con all'interno il gruppo di stranieri in.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Nascondono 350 grammi di cocaina e 4.500 euro in casa: arrestati; Giovane sorpreso a spacciare vicino al bosco; Rosignano, nasconde 5 kg di hashish nel bagagliaio dell'auto: 21enne arrestato; Droga e coltello, un arresto e una espulsione; Rosignano, sorpreso in casa con 1.000 euro in contanti e cocaina: denunciato.

Lo riporta livornopress.it: Droga, triplice arresto a Rosignano - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cecina e quelli del locale Comando Stazione hanno arrestato tre cittadini stranieri di origine tunisina, di età compresa tra i 22 ed i 39 anni, ...

Risulta da msn.com: Cecina e Rosignano: controlli a tappeto dei Carabinieri, 5 denunce e sequestri per droga e ricettazione - La droga è stata sequestrata per le successive analisi e distruzione. Durante il servizio, i Carabinieri hanno fermato un’auto sospetta segnalata da privati cittadini, con a bordo cinque ...

Da lamilano.it: Cecina e Rosignano: controlli a tappeto dei Carabinieri, 5 denunce e sequestri per droga e ricettazione - Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli, i Carabinieri di Cecina hanno effettuato controlli mirati nei centri di Rosignano Marittimo e Cecina, incluse le aree boschive periferiche, per ...