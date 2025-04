Insieme per il Futuro importanza dei soci e della partecipazione in BVLG intervista al Presidente Enzo Stamati

Presidente Stamati, la BVLG si distingue per il suo legame con il territorio e i soci. In che modo la partecipazione dei soci è fondamentale per la banca di credito cooperativo?La partecipazione dei soci è fondamentale per la nostra banca, che si basa su un modello cooperativo. I soci non sono solo clienti, ma co-proprietari della banca, il che li rende parte attiva del processo decisionale. Ogni socio contribuisce con le proprie esigenze, suggerimenti e esperienze, creando una comunità coesa. Questo coinvolgimento ci permette di fare scelte orientate al bene comune, non solo al profitto, con decisioni che rispondono alle necessità del territorio.Quali sono gli aspetti più significativi che la banca cerca di trasmettere ai propri soci, e come possono partecipare attivamente alla vita della banca?Vogliamo che i soci comprendano il valore del nostro modello di credito cooperativo, che si basa sulla solidarietà, fiducia e benessere collettivo.

