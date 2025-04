Ha messo il clo in faccia a mio marito Eleonora Abbagnato accusa Diletta Leotta la replica della conduttrice

Diletta Leotta non ci sta. Se tra moglie e marito non si mette il dito, o il "culo", come aveva detto ad Alessia Marcuzzi la stessa etoile Eleonora Abbagnato, la conduttrice televisiva rigetta al mittente le accuse. Nessun atteggiamento non consono e soprattutto non ci avrebbe provato con l'ex.

