Funerali Papa Francesco bus integrativi a supporto della Ferrovia Roma Viterbo

Funerali di Papa Francesco) è stato messo in campo un piano speciale per rafforzare il servizio complessivo. A partire da venerdì 25 aprile. Viterbotoday.it - Funerali Papa Francesco, bus integrativi a supporto della Ferrovia Roma-Viterbo Leggi su Viterbotoday.it Come reso noto da Cotral, in occasione degli eventi straordinari che interesseranno la Capitale nei prossimi giorni (il Giubileo degli adolescenti e idi) è stato messo in campo un piano speciale per rafforzare il servizio complessivo. A partire da venerdì 25 aprile.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Su questo argomento da altre fonti: Il centro di Roma resta senza bus nel giorno dei funerali di papa Francesco; Funerali Papa Francesco, il piano di accoglienza per i pullman turistici; Funerali Papa Francesco: strade chiuse, bus deviati, come arrivare a San Pietro e gli orari. La mappa del pian; Funerali di Papa Francesco: piano straordinario per treni, autobus e aerei; Funerali papa Francesco, in arrivo almeno 2.600 bus turistici: Alcuni faranno anche tre viaggi.

Riporta msn.com: Stop ai bus nel centro di Roma per il funerale del Papa: ecco quali linee si fermano il 26 aprile - Decine di linee si fermano per non interferire con la folla attorno al Vaticano e con il corteo funebre. Al contrario già da stasera potenziate le corse delle metropolitane, con ultima corsa in parten ...

Da romatoday.it: "Green zone", scuole chiuse e stop ai bus. Così Roma si ferma per i funerali di papa Francesco - Mancano meno di 48 ore al 26 aprile e la città inizia a sperimentare le stringenti misure di sicurezza previste. Allerta massima per l'arrivo di Donald Trump ...

Lo riporta msn.com: Funerali Papa Francesco: strade chiuse, bus deviati, come arrivare a San Pietro e gli orari. La mappa del piano sicurezza - Più di cento delegazioni, tra capi di Stato e di governo, che confluiranno sabato 26 aprile in piazza San Pietro assieme a oltre duecentomila fedeli. Roma si prepara a dare l'ultimo ...