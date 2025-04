Caso Todde in Sardegna per la Procura la decadenza della presidente è da revocare chiesto l’annullamento del decreto del Collegio elettorale

Procura di Cagliari ha chiesto l’annullamento del decreto del Collegio regionale di garanzia della Corte d’Appello per la parte relativa alla sanzione sulla decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, e la ridefinizione in misura inferiore della sanzione di 40 mila euro.La Procura dà ragione a ToddeLa Procura, parte in causa nel procedimento apertosi davanti al Tribunale ordinario in quanto materia elettorale, era chiamata a esprimersi sul ricorso presentato dai legali della governatrice contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Collegio regionale di garanzia della Corte d’Appello del capoluogo sardo.La richiesta, fa sapere il legale del pool difensivo della Governatrice, Benedetto Ballero, “è contenuta nelle conclusioni depositate proprio oggi dalla Procura”. In pratica la Procura “chiede di annullare il decreto del Collegio regionale di garanzia per la parte relativa alla sanzione sulla decadenza e confermare la sanzione pecuniaria nella misura inferiore che il Collegio vorrà determinare”. Lanotiziagiornale.it - Caso Todde in Sardegna, per la Procura la decadenza della presidente è da revocare: chiesto l’annullamento del decreto del Collegio elettorale Leggi su Lanotiziagiornale.it Ladi Cagliari hadeldelregionale di garanziaCorte d’Appello per la parte relativa alla sanzione sullaRegione, Alessandra, e la ridefinizione in misura inferioresanzione di 40 mila euro.Ladà ragione aLa, parte in causa nel procedimento apertosi davanti al Tribunale ordinario in quanto materia, era chiamata a esprimersi sul ricorso presentato dai legaligovernatrice contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dalregionale di garanziaCorte d’Appello del capoluogo sardo.La richiesta, fa sapere il legale del pool difensivoGovernatrice, Benedetto Ballero, “è contenuta nelle conclusioni depositate proprio oggi dalla”. In pratica la“chiede di annullare ildelregionale di garanzia per la parte relativa alla sanzione sullae confermare la sanzione pecuniaria nella misura inferiore che ilvorrà determinare”.

