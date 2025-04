Dopo Francesco i cardinali italiani cercano il riscatto con Parolin

italiani nel prossimo Conclave? Con 17 elettori (18 se si comprende anche Angelo Becciu), il pattuglione dei cardinali italiani, benché assottigliatosi durante il pontificato di Francesco, resta il gruppo nazionale più forte fra i 135 grandi elettori che entreranno nella cappella Sistina per eleggere il futuro pontefice.Il “riscatto” dei porporati italiani e le chance di Parolin per la successioneQuasi tutti nominati da Francesco, hanno in comune soprattutto la chance di tornare a contare nella Chiesa universale Dopo tre pontefici stranieri. E poi possono contare sul candidato che in questi giorni sembra raccogliere il maggior consenso a livello globale: ovvero il Segretario di Stato Pietro Parolin. Lettera43.it - Dopo Francesco, i cardinali italiani cercano il riscatto con Parolin Leggi su Lettera43.it Nel momento di maggior debolezza, almeno sul piano numerico, assisteremo alla “rivincita” deglinel prossimo Conclave? Con 17 elettori (18 se si comprende anche Angelo Becciu), il pattuglione dei, benché assottigliatosi durante il pontificato di, resta il gruppo nazionale più forte fra i 135 grandi elettori che entreranno nella cappella Sistina per eleggere il futuro pontefice.Il “” dei porporatie le chance diper la successioneQuasi tutti nominati da, hanno in comune soprattutto la chance di tornare a contare nella Chiesa universaletre pontefici stranieri. E poi possono contare sul candidato che in questi giorni sembra raccogliere il maggior consenso a livello globale: ovvero il Segretario di Stato Pietro

